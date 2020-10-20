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Что не так с синим цветом iPhone 12

20.10.2020 786 1

Пользователи недовольны реальным синим оттенком iPhone 12

Если вы ждали новую серию iPhone 12, то время пришло, продажи вот-вот стартуют. Но ценники злые и стоит дождаться отзывов первых владельцев. Особенно стоит повременить с предзаказом тем, кто присматривается к синему iPhone 12. Есть вероятность, что расцветка живьем вам не понравится, она может не соответствовать вашим ожиданиям и тому оттенку, который демонстрируют официальные рендеры.

 

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Что не так с синим цветом iPhone 12 – фото 1

Официальное изображение iPhone 12 с сайта компании

 

В сети начали появляться «живые» снимки и видео распаковки с синим iPhone 12. И реальность некоторых разочаровала. Целый ряд пользователей акцентировали внимание на том, что живьем синий цвет iPhone 12 не соответствует тому, который демонстрирует компания на своих изображениях. На рендерах оттенок выглядит более темным и насыщенным, тогда как в реальности он смотрится ярче, более ядовито и дешево.

 

Что не так с синим цветом iPhone 12 – фото 2

 

iPhone 12 живьем

 

Несоответствие цветов заставило активизироваться хейтеров, которые устремились глумиться над iPhone 12. Некоторые из них взялись за поиск такого же оттенка среди других предметов и вещей. Кто-то провел параллель с окраской мусорных баков, а кто-то и вовсе увидел в них расцветку для нижнего белья. В сети уже множится подборка предметов, чья расцветка схожа с синим iPhone 12.

 

Что не так с синим цветом iPhone 12 – фото 3

 

Что не так с синим цветом iPhone 12 – фото 4

 

Что не так с синим цветом iPhone 12 – фото 5

 

Что не так с синим цветом iPhone 12 – фото 6

 

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Источник: mydrivers

iPhone 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.10.2020

Комментарии

Максим Аведенко 0
Эти пендосы вечно чем то не довольны. Не покупайте яблоки да и все.
20.10.2020 19:51

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Что не так с синим цветом iPhone 12