Xiaomi Mi Mix 4: предполагаемая дата анонса и характеристики

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Xiaomi Mi Mix 4 получит дисплей от TCL Huaxing, подэкранную фронталку, быструю зарядку по проводу и без

На 11 августа назначено мероприятие Unpacked, на котором Samsung покажет свои новинки, где главными дебютантами станут складные Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Есть вероятность, что Xiaomi надумала испортить вечеринку южнокорейскому гиганту и в один день с ним проведет свое пресс-мероприятие. Не менее громкое и не менее масштабное.

Как известно, в августе Xiaomi проведет ивент, на котором должна показать Xiaomi Mi Mix 4, линейку Xiaomi CC 11, планшеты серии Xiaomi Mi Pad 5 и фирменную оболочку MIUI 13. По данным одного из китайских инсайдеров, устроить пресс-мероприятие могут 11 августа.

Другой сетевой информатор сообщил о том, что Xiaomi Mi Mix 4 должен предложить изогнутый по кромкам 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ от TCL Huaxing. Обещают тонкие и симметричные рамки по периметру экрана, а под его поверхность отправили фронтальную камеру.

Xiaomi Mi Mix 4 получит Snapdragon 888+, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной мощностью 70-80 Вт. По части камер, звезд с неба смартфон хватать не будет и должен уступать по фотовозможностям Xiaomi Mi 11 Ultra. На тыльной стороне должны предложить набор из трех датчиков, где главный Samsung ISOCELL GN1 или GN2 на 50 Мп. Xiaomi Mi Mix 4 может стать первым смартфоном с MIUI 13 «из коробки».

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Источники: mydrivers, mydrivers