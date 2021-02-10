Горячий нрав Xiaomi Mi 11 Ultra обуздали

821

Обновление для Xiaomi Mi 11 Ultra сделало Snapdragon 888 более холодным

В случае с Xiaomi Mi 11 Ultra компания серьезно вложилась в его создание, сделав ставку на дополнительный экранчик и основную камеру, получившую сразу три Quad Bayer-сенсора нового поколения. В «железном» плане все по последнему слову процессорной моды — Snapdragon 888. Ее выбор был очевиден, но компании так и не удалось победить проблемы с перегревом платформы. И это вместе с высоким ценником на Xiaomi Mi 11 Ultra несколько подкосило благостное впечатление от флагмана.

Читать также: Xiaomi знает, как покорить один из крупнейших рынков смартфонов ﻿

Но разработчики MIUI нашли путь как приручить горячий нрав чипа. Сделали это они на программном уровне, выпустив обновление MIUI 12.21.7.14. Первыми его получили обладатели китайской версии Xiaomi Mi 11 Ultra. Те, кто успел установить апдейт, отмечают, что при интенсивном использовании флагмана удалось зафиксировать уменьшение нагрева на 5°С по сравнению с той температурой, которая фиксировалась до установки обновления. Каким образом получилось добиться этого эффекта, не сообщается.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 Ultra обладает основным 6,81-дюймовым экраном разрешением 3200х1440 точек и дополнительным дисплеем диагональю 1,1 дюйма, 8/12 Гб оперативной памяти и 256/512 Гб постоянной, фронтальной камерой на 20-мегапикселей и тройной тыльной камерой 50 Мп (f/2.0) + 48 Мп (f/4.1) + 48 Мп (f/2.2).

Читать также: Как исправить ошибку «Поиск устройства неожиданно закрыт»

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: mydrivers