Что по водозащите в линейке OnePlus 9

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Только OnePlus 9 Pro получит полноценную защиту от влаги

Смартфоны компании OnePlus в последние годы завоевали популярность, но до недавнего времени среди них нельзя было сыскать того, кто предлагал защиту по стандарту IP68. И вот наконец в этом году вендор решил предложить эту фишку в OnePlus 8 Pro, позволяющую его владельцам не опасаться за работоспособность устройства в случае его попадания в воду.

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Пришло известие, что водозащита пропишется и в новой серии OnePlus 9. Но получат ее не все. Велика вероятность, что компания вновь сделает водонепроницаемой Pro-версию, тогда как OnePlus 9 и OnePlus 9E не смогут похвастаться наличием водозащиты.

По слухам, OnePlus 9 Pro удостоится изогнутого Fluid AMOLED-экрана диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением QuadHD+, аппаратной платформы Snapdragon 888, фронтальной камеры на 32-мегапикселя и четверной основной камеры. Работать флагман будет под управлением фирменной оболочки OxygenOS 11 на базе Android 11. Обещают также поддержку быстрой 65-ваттной зарядки и наличие двух стереодинамиков.

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OnePlus 9 должен получить тот же процессор и программную платформу что «прошка», но при этом основная камера будет тройной, могут упростить дисплей и уменьшить мощность быстрой зарядки. Ожидаемое время релиза линейки OnePlus 9 — март следующего года.

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Источник: voice