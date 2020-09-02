Не Poco X3 единым. На следующей неделе обещана еще одна новинка Poco

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Poco M2 дебютирует 8 сентября. Видео-распаковка смартфона





На 7 сентября назначена премьера смартфона среднего класса Poco X3 и производитель активно включился в промо-кампанию по продвижению новинки на рынок. Но на этом сюрпризы не закончатся. Буквально на следующий день после анонса Poco X3, 8 сентября состоится релиз еще одной новинки бренда — Poco M2.

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Не сложно догадаться, что аппарат станет на ступеньку ниже или будет упрощенной версией Poco M2 Pro, дебютировавшего в июле нынешнего года. По своей сути «прошка» стала доработанной версией Redmi Note 9 Pro, поэтому не удивимся, что в случае с Poco M2 компания пойдет проторенной дорожкой, взяв за основу какую-то модель Redmi, переклеив на ней шильдик на Poco. Существует большая вероятность, что клонировать могут Redmi 9C. В пользу этого говорит и ролик с распаковкой Poco M2, который уже появился в сети.

Но это только предположение и на данный момент компании удается скрывать в секрете характеристики Poco M2. Но, как правило, стоит компании только объявить о предстоящей презентации новинки, как сеть наводняют контролируемые или нет утечки. Не удивимся, что это случится и в этот раз. Поэтому будем следить за инсайдерскими сводками.

В любом случае, куда интересное будет взглянуть на Poco X3, который уже выделяется на фоне прочей братии оригинальным оформлением тыльной камеры, процессором Snapdragon 732G и батарейкой емкостью 5160 мАч.

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Источник: twitter