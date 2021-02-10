Что с надежностью и долговечностью Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3

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Samsung активно развивает категорию складных смартфонов. Сегодня южнокорейский гигант король на рынке устройств с гибкими дисплеями и по оценкам аналитиков, его лидерству ничего не угрожает ближайшие несколько лет. При взгляде на Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 видятся очевидными улучшения и изменения, демонстрирующие повышенное внимание компании к развитию и улучшению гибких устройств.

Изменений немало и многое сделано в направлении повышения надежности и долговечности складных смартфонов. Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 получили водозащиту по стандарту IPX8 и корпус укреплен алюминиевым каркасом — он стал значительно крепче. Также стоит отметить использование закаленного стекла Gorilla Glass Victus на внешних панелях — оно действительно очень прочное.

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Особенностью устройств является шарнирный механизм, который скрыт внутри корпуса. Его переработали, сделали «живучее», теперь он работает еще более плавно и позволяет устройствам открываться под различными углами. Благодаря усовершенствованной технологии, волокна щеточек очистки шарнирного механизма стали короче, защищая смартфон от попадания пыли и других мелких частиц внутрь, при этом обеспечивая износостойкость и быстрое переключение между внешним и основным экраном.

Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 прошли жесткие тесты на надежность, которые показали, что ресурс работы шарнирного механизма рассчитан минимум на 200 тысяч циклов складывания-раскладывания. Этого вполне достаточно для пяти лет эксплуатации, если ежедневно открывать и закрывать смартфоны не менее 100 раз.

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В Galaxy Z Fold 3 переработали подложку экрана, она теперь на 80% прочнее, предложили ультратонкое стекло для защиты гибкого дисплея и добавили сенсорный слой для поддержки S Pen. Смартфон Galaxy Z Flip 3 поставляется с заводской пленкой, которая нанесена на гибкую матрицу. Она создана из более прочного материала, чем предлагали предшественники. Сам материал приятный тактильно и при этом на нем сложнее оставить вмятины или царапины.

Очевидно, что в своих последних новинках компания хорошо потрудилась над повышением прочности, надежности и долговечности устройств. Она сделала очередной шаг к тому, чтобы складные смартфоны стали обыденными и массовыми, а пользователи перестали беспокоиться об их надежности.

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