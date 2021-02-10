В серии Samsung Galaxy S22 фаворитом будет базовая модель

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Ставка на компактность и менее высокий ценник

На дворе дефицит компонентов и производителям приходится более рационально использовать то что имеется. Именно этот фактор может привести к отказу от Samsung Galaxy S21 FE, когда компании приходится выбирать приоритетные устройства, которым достанется чипсет Snapdragon 888. Поговаривают, что нехватка компонентов будет ощущаться и в начале следующего года, поэтому той же Samsung нужно взвешенно подойти к объему производства устройств серии Galaxy S22.

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По данным издания The Elec, в новом поколении флагманов приоритет будет отдан Galaxy S22. Это будет самый компактный и доступный аппарат новой серии, с которым связывают основные надежды на высокие продажи. По слухам, 50-60% производственных мощностей компании будут задействованы под выпуск этой модели. Что касается Galaxy S22+, то на него придется 20-30% и на Galaxy S22 Ultra — 20%.

Если сравнить с серией Galaxy S21, то здесь также делали ставку на базовую модель серии, но объем производства составил 40%. Тогда как по 30% пришлось на Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. К сожалению для компании, Ultra-версия не зашла и едва удалось продать половину из произведенных устройств.

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Всего Samsung планирует произвести 20 млн устройств серии Galaxy S22, что весьма скромно для топовой линейки. В условиях нехватки компонентов и не проходящей пандемии, приходится более обдуманно подходить к производству смартфонов.

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Источник: theelec