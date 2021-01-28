Что с сервисами Google на смартфонах Honor? Ответ главы компании

448

Глава Honor прокомментировал возможность появления Google-сервисов на мобильных устройствах компании

Во имя спасения «дочки» и для пополнения собственной казны, Huawei продала свой суббренд Honor. Надо отдать должное китайцам, что они попытались обставить все так, чтобы у всех сложилось впечатление, что отныне Honor ничего не связывает с материнской компанией. Все это сделано с одной целью, чтобы суббренд мог вернуться к нормальной работе и продолжил выпуск смартфонов.

Похоже, что задуманное удалось реализовать. Компания благополучно вывела на рынок Honor V40, а также сумела возобновить контакты практически со всеми ключевыми партнерами-поставщиками. Но все же еще открытым остается вопрос, сможет ли Honor ставить на свои глобальные версии смартфонов полноценный Android с сервисами Google.

В своем интервью изданию South China Morning Post генеральный директор Honor Чжао Мин подтвердил, что они ведут переговоры с Google, чтобы вернуться к полноценной работе. По словам топ-менеджера компании, они надеются на то, что им удастся вскоре вернуться к сотрудничеству.

Получается, что на данный момент Honor все еще лишена возможности выводить на мировой рынок смартфоны с Google-сервисами, но рассчитывает на то, что ей это позволят в скором времени. Для китайской компании крайне важно вернуться к сотрудничеству с поисковым гигантом, чтобы можно было рассчитывать на успех на глобальном рынке.

Читать также: HarmonyOS на смартфонах Honor? Такое возможно, как и какая-то лучшая операционка﻿

Среди прочего главу Honor спросили о том, опасаются ли они попасть под санкции США. На что тот ответил, что не видит оснований, чтобы были введены какие-либо санкции против обычной фирмы, занимающейся производством бытовой электроники. По его словам, Honor соблюдает существующие бизнес-правила, включая обязательства по налогам и лицензионным отчислениям. Кроме того, в структуре компании есть специальное подразделение, отслеживающее соблюдение всех нормативных актов.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: androidauthority