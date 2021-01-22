HarmonyOS на смартфонах Honor? Такое возможно, как и какая-то лучшая операционка

261

Что же задумала Honor по части программного обеспечения своих смартфонов?

У Honor появился новый флагман — Honor V40. Смартфон отличается процессором Dimensity 1000+, изогнутой OLED‑матрицей и тройной тыльной камерой с главным датчиком на 50 Мп. В ранге независимой компания выпустила первенца без чипа Kirin и будущие новинки будут базироваться на чипах Qualcomm и MediaTek, благо удалось договориться с ними на поставку однокристальных систем.

Все еще остается открытым вопрос, получат ли смартфоны Honor полноценную версию Android с сервисами Google за пределами Китая. Сама компания на этот вопрос так и не дала официальный комментарий, но зато ее глава рассказал о возможности установки Harmony OS на устройствах компании.

В одном из своих интервью после презентации Honor V40 руководитель Honor заявил о том, что появление Harmony OS на аппаратах компании зависит от прогресса операционной системы. Несмотря на то, что Huawei «породила» их, во взаимоотношениях с ней Honor будет следовать отраслевым правилам делового сотрудничества.

Самое любопытное то, что глава компании заявил о том, что будущая операционная система на смартфонах Honor будет другой, с открытым исходным кодом и будет значительно лучше. При этом остается загадкой, о чем он вел речь. То ли он намекал на то, что они создают собственную операционную систему или, выпустят новую оболочку на базе Android. А, возможно, они переиначат Harmony OS для своих устройств?

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: huaweicentral