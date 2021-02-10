Что Samsung может позаимствовать у iPhone 12 Pro Max для своих флагманов

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Samsung готовит технологию оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы

На прошлой неделе по сети пронесся слух, что Samsung и Olympus будут сотрудничать в деле создания мобильной камеры. К чему будут причастны специалисты японского фотобренда точной информации нет. А вот первые предположения уже имеются. Есть слух, что они помогут создавать систему оптической стабилизации изображения со сдвигом матрицы.

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Похоже, что южнокорейский гигант хочет предложить в своих флагманах аналог той системы, которая установлена в широкоугольном 12 Мп сенсоре iPhone 12 Pro Max. Samsung может пойти по пути установки датчика изображения с крупными пикселями, чтобы камера могла улавливать больше света, добиться более точной цветопередачи и детализации. Дополнят это технологий, позволяющей сдвигать только матрицу, чтобы сделать стабилизацию еще более эффективной. Все это должно в итоге помочь делать фоточки более четкими, а изображение при съемке видео более стабильным.

Интересно, что технология стабилизации со сдвигом матрицы раньше была прерогативой только зеркальных фотоаппаратов. И Apple стала первой компанией, которая предложила ее в камере смартфона.

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Возможно, Samsung станет второй, кто установит эту разработку в своих флагманах. Напомним, что в этом году компания представила Galaxy A52 и Galaxy A72, которые предложили оптический стаб. Приход этой фичи в устройства среднего класса может означать, что для своих премиальных устройств компания приготовила кое-что поинтереснее. Кроме того, есть слухи, что Apple добавит стабилизацию изображения со сдвигом датчика во все модели серии iPhone 13. Такой маневр явно заставит Samsung активизироваться и предложить что-то новое в своих флагманах.

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Источник: androidauthority