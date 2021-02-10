Концепт Samsung Galaxy S22: камера Olympus и датчик на 200 Мп

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Samsung Galaxy S22 визуализировали на основании слухов

На прошлой неделе стало известно, что Samsung не намерена отставать от коллег по цеху по части качества мобильной съемки и позвала на помощь известный фотобренд. Поговаривают, что в качестве партнера выбрана японская компания Olympus, а вот, какой смартфон первым позволит оценить результат коллаборации двух компаний, мнения разделились: Samsung Galaxy S22 или Samsung Galaxy Z Fold 3.

Ресурс Letsgodigital решил создать концепт будущего Galaxy S22, который в их представлении должен получить подэкранную камеру и на тыльной стороне установили блок основной камеры. Главный датчик здесь на 200-мегапикселей и в помощь дан перископический модуль.

Акцентируем внимание, что эти рендеры неофициальные и лишь фантазия на тему того, каким может быть Galaxy S22. При их создании взяли за основу дизайн Galaxy S21 и слухи о том, что компания готова сотрудничать с Olympus и создает датчик разрешением 200-мегапикселей.

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Как на самом деле будет выглядеть Galaxy S22 нам еще предстоит узнать и почти наверняка инсайдеры рассекретят экстерьер флагмана еще до его анонса. Еще слишком много времени до анонса новинки, чтобы говорить что-то конкретное о ее характеристиках и дизайне.

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Источник: Letsgodigital