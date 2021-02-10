Дизайн Samsung Galaxy S21 Fan Edition раскрыт авторитетным источником

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Вполне ожидаемо Samsung Galaxy S21 Fan Edition будет выполнен в едином дизайн-коде с моделями серии Galaxy S21

В этом году, как ожидается, Samsung снова выпустит модель на потребу фанатам — Galaxy S21 Fan Edition. Но перед этим компания свернет выпуск 5G-версии Galaxy S20 FE на базе Exynos 990 и выведет на рынок версию с Snapdragon 865, который будет лишен 5G-модема. Естественно, что никаких изменений в дизайне не произойдет. А как насчет Galaxy S21 FE, как будет выглядеть он?

Ответ на этот вопрос дает известный сетевой разоблачитель внешнего вида еще не представленных смартфонов @OnLeaks. Он выложил в сеть рендеры Galaxy S21 FE, которые дают понимание, что он будет выполнен в одном дизайне с Galaxy S21. На лицевой панели расположилась плоская AMOLED-панель диагональю 6,4 дюйма с круглым отверстием под фронталку по центру верхней части экрана. Разрешение должно составить FullHD+, а частота обновления — 120 Гц.

Заключен Galaxy S21 FE в корпус с габаритами 155,7х74,5х7,9 мм (9,3 мм с учетом выступа основной камеры). Площадка тыльной камеры вмещает три датчика изображения, а светодиодная вспышка вынесена за ее пределы.

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От смартфона стоит ждать чип Snapdragon 888 или Exynos 2100, 6/8 Гб оперативной памяти и быструю зарядку мощностью 25 Вт. Представить Galaxy S21 FE должны летом и, вероятнее всего, это произойдет в августе, чтобы не оставить фанатов без новинки в традиционное время выхода обновления линейки Galaxy Note, которое в этом году не произойдет.

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Источник: voice