Что Samsung сделает для iPhone 13

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В iPhone 13 появится перископический модуль

Apple очень сильно зависит от поставщиков комплектующих для своих устройств. И это очень не нравится концерну из Купертино, когда дело касается партнера и конкурента Samsung. Поэтому Apple делает многое, чтобы спрыгнуть «с иглы» южнокорейского гиганта что касается поставки комплектующих. Но дружественные отношения между двумя злейшими врагами все еще остаются неразрывными и, похоже, будут только крепнут.

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Одно из направлений, в котором компаниям придется сотрудничать, станут датчики изображения. По слухам, Apple пыталась найти стороннюю компанию, которая бы взяла на себя поставку камер-перископов. Но поиски не увенчались успехом и концерну из Купертино пришлось обратиться за помощью к Samsung. Ожидается, что южнокорейский гигант будет поставлять телевик, который «обеспечит оптический зум с большим увеличением без ущерба для толщины смартфона».

Samsung уже выпускает флагманы, которые поддерживают 10-кратный зум без потери качества и научила Galaxy S20 Ultra создавать снимки с 100-кратным приближением. Правда, в случае 100-кратным зумом можно говорить о том, что эта фича бесполезная и далека от совершенства, качество фото серьезно страдает.

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С большой долей вероятности, Apple не интересует рекордный зум. Скорее всего, все дело обойдется 10-кратным увеличением и концерн из Купертино захочет заполучить эксклюзивный датчик для iPhone 13, который не будет использоваться в других мобильных устройствах.

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Источник: phonearena