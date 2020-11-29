Apple хочет, чтобы Китай утратил статус главной фабрики по производству «яблочной» электроники

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Вьетнам, Индия, Тайвань и Мексика станут кузницей устройств Apple

Еще на этапе гонки за кресло президента в 2016 году Дональд Трамп не раз высказывал свое неудовольствие тем, что продукция Apple производится в Китае. Уже будучи президентом он попытался сделать так, чтобы концерн из Купертино наладил выпуск своей продукции в США и заботился о благосостоянии американцев, а не «кормил» китайцев.

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Но в итоге Apple не перенесла производство продукции к себе на родину из-за нежелания рушить налаженную цепочку поставок. Ей удалось удачно лавировать во взаимоотношениях с Белым домом и как компромисс она начала увеличивать собственное присутствие как производителя электроники в других странах. И такую стратегию она продолжит проводить в жизнь и при новом президенте США.

По информации издания Bloomberg, Apple продолжит переносить производство устройств из Китая в другие страны. В качестве одной из производственных баз выбран Вьетнам и именно в этой стране планируется наладить выпуск iPad и MacBook.

Увеличивать рост производства iPhone планируют и в Индии. Так, партнер-сборщик Pegatron готовится инвестировать $150 млн в то, чтобы нарастить объем производимых смартфонов. Также есть вероятность того, что компания возьмется за возведение завода в США, следуя примеру Foxconn.

Wistron, которая также занята производством «яблочной» техники, уже заявляет о своем желании построить фабрики на Тайване и в Мексике. В планах и покупка одного из заводов компании Western Digital. Если все задуманное будет воплощено в жизнь, то уже в 2021 году 50% производственных мощностей Wistron будут находиться за пределами Китая.

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Все эти мероприятия направлены на то, чтобы снизить зависимость Apple от Китая и не быть заложником политических отношений между Пекином и Белым домом. Настроения политиков могут меняться в зависимости от тех или иных факторов, а бизнес оказывается в заложниках этих настроений. Правда, сам процесс переноса производственных площадей затратный по времени и потребуется достаточно много времени, чтобы осуществит задуманное. Эксперты уверены, что ближайшие 5 лет Китай по-прежнему будет крупнейшей площадкой по производству электроники Apple.

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Источник: bloomberg