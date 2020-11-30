Apple разочарована. Не все поняли, что она заботится о природе

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Парламентарии Британии пришли к выводу, что Apple наносит вред окружающей природе

Apple хочет, чтобы она плотно ассоциировалась в умах пользователей, как зеленая компания, которая заботится об охране окружающей среды и делает для этого все. Именно заботой о природе концерн из Купертино объяснил исчезновение зарядного блока из комплекта поставки iPhone 12 и уменьшение упаковки для смартфона.

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И вроде бы компания действительно делами доказывает свою озабоченность сохранением окружающей среды, применяя переработанные материалы и возобновляемую энергию. Но та же невысокая ремонтопригодность устройств компании приводит к большому количеству электронных отходов и далеко не всем нравится такая политика Apple.

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Так, чиновники комитета по экологическому аудиту парламента Великобритании пришли к выводу, что деятельность концерна из Купертино наносит вред окружающей среде. И именно ремонтная политика компании послужила основанием для такого вывода. Так, после изучения «внутренностей» целого ряда «яблочных» устройств эксперты пришли к выводу, что они обладают низкой ремонтопригодностью.

Целый ряд комплектующих практически намертво склеены или спаяны между собой, что делает ремонт устройств задачей почти невыполнимой. В итоге, вместо того, чтобы заменить какую-то одну деталь, вышедшую из строя, приходится менять целиком весь блок, в котором она находится. Достаточно большое количество исправных комплектующих уходят в утиль, хотя они могли бы и дальше выполнять свои задачи, не усложни компания ремонт аппаратов.

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Логично, что Apple не понравился тот факт, что кто-то поставил под сомнение ее усилия, направленные на сохранение природы. В частности, в своем заявлении она сообщила, что очень удивлена позицией парламентариев. По ее мнению, отчет чиновников не отражает тех реальных усилий, которые она предпринимает по охране окружающей среды. Apple уверена, что ее клиенты могут рассчитывать на качественный и безопасный ремонт гаджетов. Компания пошла по пути того, что при изготовлении ключевых комплектующих используются переработанные материалы.

Apple явно лукавит и пытается прикрыть «высокими идеалами» обычную алчность. Так, компания серьезно противится тому, чтобы внедрить универсальный USB Type-C разъем, лишая пользователей возможности использовать одни кабели и блоки питания для зарядки разных устройств. И в целом создается впечатление, что Apple специально усложняет ремонт и соединяет компоненты так, чтобы как можно больше заменить комплектующих и больше выманить денег с пользователей на ремонт. Не в накладе и производители комплектующих, чьи производственные мощности постоянно загружены.

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Также компания умалчивает, что изъятие зарядного адаптера из комплекта поставки позволило не только уменьшить габариты коробки, но и сократить затраты на доставку своей продукции. Так, если ранее Boeing 777 мог взять на борт 450 тысяч единиц iPhone, то теперь он способен перевезти вдовое больше смартфонов. Меньше рейсов на поставку устройств — меньше затрат на логистику.

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Источник: macrumors