Что там с третьим эшелоном? Tecno готовят к выходу бюджетник Tecno Spark Power 2 Air

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Tecno – одна немногих долгоиграющих компаний так называемого «третьего эшелона», что делает их смартфоны более-менее интересным вариантом к покупке.

Китайский производитель смартфонов Tecno представил свой бюджетник Spark Power 2 в июне этого года за скромные $135. А сегодня мы узнали, что компания собирается выпустить еще более доступную версию этого аппарата на следующей неделе. Она получила название Tecno Spark Power 2 Air.

Tecno Spark Power 2 Air будет продаваться по цене ниже $120, а основной точкой продаж, скорее всего, станет индийская сеть электроники Flipkart. Spark Power 2 Air будет оснащаться блоком основной камеры на четыре объектива. По официальным рендерам видно, что производитель подготовил батарейку емкостью 6000 мАч. Также в смартфон установлен огромный дисплей на 7 дюймов.

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Также по изображениям Tecno Spark Power 2 Air можно заметить, что в дисплее устройства есть выемка в виде капли для фронтальной камеры. На правой грани смартфона находятся кнопки питания и управления громкостью, а на левой грани – красная кнопка, которая, скорее всего, будет использоваться для вызова Google Assistant. Зачем производители устанавливают ее, неизвестно.

Остальные характеристики Tecno Spark Power 2 Air в настоящее время неизвестны, но, учитывая скорую презентацию (о смартфоне станет известно больше на следующей неделе), то в ближайшее время мы узнаем и ценник смартфона, и где его можно будет приобрести.

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Источник: BGR



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