Что второе пришествие Royole FlexPai предлагает

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Появились характеристики Royole FlexPai 2 и этот смартфон вряд ли кто-то захочет

Были те, кто посчитал Royole FlexPai чудом инженерной мысли. Некоторые средства массовой информации даже ошибочно успели прозвать его «первым складным коммерческим смартфоном». Если с первым в мире «складным» еще как-то сложилось, то вот в плане коммерческой его реализации — произошла накладка. Смартфон так и не поступил на прилавки магазинов, единичные экземпляры достались разработчикам и предприимчивым мошенникам, которые попытались его клонировать как Escobar Fold.

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Но фальстарт с первым складным смартфоном отнюдь не отбил охоту у компании Royole продолжать созидать на ниве складных устройств. И в этот раз, возможно, компания доведет второе поколение FlexPai до массового потребителя. В пользу его выхода на широкую аудиторию говорит факт его сертификации в TENAA.

По данным ведомства, FlexPai 2 оснастили 7,8-дюймовым дисплеем, корпусом с габаритами 186,2х133,8х6,5 мм (в разложенном состоянии) и внутри скрывается батарейка емкостью 4450 мАч. Весит новинка внушительные 340 грамм. Ранее были сведения, что смартфон базируется на Snapdragon 865, обладает четверной камерой 64 Мп + 16 Мп +3 2 Мп + 8 Мп, оперативной памятью стандарта LPDDR5 и флеш-накопителем UFS 3.0.

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Само появление смартфона FlexPai 2 компания анонсировала еще в марте нынешнего года и обещала выкатить его во втором квартале. Но обещание она не сдержала и остается загадкой, когда все же он выйдет.

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Источник: Gizmochina