В Сети появился сертификат на новые часы от Huawei Watch Fit

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Несмотря на все проблемы, Huawei готовит очередной носимый гаджет – часы Watch Fit.





Huawei продолжает развивать портфель своих устройств. Недавно в базе агентства Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) был найден сертификат на новые часы от Huawei. Умные часы имеют номер модели TIA-B09, который отличается от кодового названия готовящихся Huawei Watch GT 2 Pro - VID-B19. Он также отличается от номера Honor Watch GS Pro - KAN-B19.

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Очевидно, что перед нами совершенно новый продукт. Однако, несмотря на полную неизвестность, в Сети уже знают, о каком устройстве идет речь. Уже несколько недель назад мы знаем о готовящихся часах Huawei Watch Fit, и, похоже, новый сертификат был выдан именно им.





Напомним, что, по слухам, в часы Huawei Watch Fit установлен 1,64-дюймовый AMOLED-дисплей прямоугольной формы. Смарт-часы смогут поддерживать отслеживание нескольких видов спорта, таких как плавание, езда на велосипеде и бег. Кроме того, Watch Fit имеет встроенный GPS и барометр, что еще больше увеличивает его удобство в использовании и снижает зависимость от смартфона.

На обратной стороне часов по обычаю расположен монитор слежения сна и датчик пульса. Согласно утечкам, часы предложат пользователям 10-дневную автономность. Часы также порадуют ценником. Нет, они, конечно, не бюджетные, около 119 евро, но и дорогим этот аксессуар назвать тоже нельзя.

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Судя по некоторым утечкам, компания может представить новинку уже в следующем месяца. Ждем официального заявления.





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Источник: Gizmochina