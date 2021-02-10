Что же скрывалось за тизером со «складным» OnePlus

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Для привлечения внимания все средства хороши, даже презентация конкурента

Пару дней назад OnePlus на своей странице в Twitter опубликовала короткий ролик, где посредством двух смартфонов создала иллюзию складного устройства. Больше подробностей она обещала раскрыть 11 августа в одно время со стартом презентации Galaxy Z Fold 3.

Ряд изданий предположили, что OnePlus хочет показать или рассказать о своем складном мобильнике. Но оказалось, что то, что задумала компания никак не касается устройства со складной конструкцией. Вот таким способом она лишь хотела известить о снижении вдвое ценника на OnePlus 9 в США. А иллюзия складного смартфона была лишь создана для того, чтобы донести до пользователей мысль, что они могут получить два флагмана от OnePlus по цене одного складного Galaxy Fold. В любом случае цель привлечь внимание широкой аудитории рекламщиками компании достигнута.

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Цена снижена до $375 только для жителей США и тех, кто приобретет новинку у сотового оператора T-Mobile. Сам прайс выглядит весьма приятным и это отличное предложение для смартфона с Snapdragon 888, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и тройной тыльной камерой 50 Мп + 48 Мп + 2 Мп.

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Источник: twitter