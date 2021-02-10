OnePlus продвигает складной Samsung Galaxy Z Fold 3? Странный ход компании

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Что же задумала OnePlus?

Сегодня во второй половине дня состоится презентация складных Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Логично, что не только обычные пользователи, но и специалисты конкурирующих компаний будут наблюдать за действом. А вот OnePlus решила воспользоваться ажиотажем вокруг этой презентации в свою пользу или подыграть конкуренту.

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На своей странице в Twitter компания выложила ролик, на котором показали складной смартфон и пообещали 11 августа раскрыть больше подробностей о нем. Визуально создается впечатление, что это не прототип мобильника со складной конструкцией, а два отдельных смартфона, имитирующих складной аппарат. Приглушенный свет и удачно подобранные темные обои галактики помогают обыграть необходимый эффект.

Высказываются догадки, что, возможно, OnePlus создала «пристегивающийся» чехол-экран на манер того, как это ранее было реализовано у LG. Но маловероятно, чтобы компания предложила столь сомнительный и дорогостоящий аксессуар. Не вериться и в то, что складной смартфон или дополнительный аксессуар удалось уберечь в строгой секретности и ни одна утечка не проскользнула в сеть. Зная любовь компании к промо-кампаниям в преддверии выхода новинок, OnePlus постаралась бы нагнать ажиотажа побольше вокруг анонса.

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Не исключено, что все ограничится лишь обещанием выпустить в будущем свой складной смартфон. Что же на самом деле задумала OnePlus она расскажет сегодня в 17:00. Кстати, в это же время стартует и презентация Unpacked от Samsung.

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Источник: twitter