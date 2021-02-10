Отличные новости о линейке Redmi Note 13 Pro: новый процессор и увеличенный аккумулятор

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Снова ждем настоящих хитов продаж

Только инсайдер рассказал о первых приятных подробностях относительно будущей линейки Redmi Note 13 в другом источнике появились другие не менее приятные новости. Сообщается, что Redmi Note 13 Pro получит более мощный процессор Dimensity 7200 и аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Наконец-то производители взялись за ум и начали меряться циферками в правильных дисциплинах. В свою очередь Redmi Note 13 Pro+ получит такой же процессор, но несколько иную конфигурацию аккумулятора – 5500 мАч + 120 Вт.

Для тех кто не в курсе, что представляет собой Dimensity 7200 - это процессор среднего класса с современными ядрами 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 и 6x 2 GHz – Cortex-A510. Изготовлен по 4 нм техпроцессу, поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, короче для среднебюджетного смартфона чип реально топовый.

Будущая линейка Redmi Note 13 начинает нравиться мне заочно еще до своего анонса.

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Источник: twitter