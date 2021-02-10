Слухи о MiOS неправдивы, а MIUI 15 выйдет в конце октября – заявление сайта Xiaomiui

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MiOS отменяется

Вчера сообщалось, что Xiaomi планирует отказаться от интерфейса и названия MIUI 15 и вместо них предложить новую операционную систему MiOS. Однако сайт Xiaomiui утверждает, что эти заявления безосновательны и не соответствуют действительности.



Сейчас Xiaomi тестирует обновление MIUI 15, которое будет официально выпущено с серией Xiaomi 14. Что касается возможности появления операционной системы MiOS в обозримом будущем, такую информацию отрицают.





По словам сайта, если бы такое переключение ОС произошло, то оно случилось бы только в Китае, MiOS стала бы доступна во всем мире. Новая потенциально может быть развернута для пользователей в Китае как операционная система на базе Android в будущем, но сейчас это только возможность, а не план. Сегодня Xiaomi сосредоточена на оптимизации MIUI 15.



Компания разрабатывает MIUI 15 для многих смартфонов, в том числе Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 Pro, MIX FOLD 3, периодически появляются новости о ней. Xiaomiui опубликовал данные о внутренних сборниках MIUI 15. Эта информация была получена с официального сервера Xiaomi и является надежной.





Сайт подчеркивает, что все имеющиеся утверждения о будущем MiOS – ﻿ложные. Перейдет ли Xiaomi в будущем на операционную систему под названием MiOS, неизвестно, а MIUI 15 будет запущен в конце октября.