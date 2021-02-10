Слухи о новой homeOS от Apple для умного дома подогреваются кодом в tvOS

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Новая OS или форк старой?

В новой бете tvOS 17.4 нашли упоминание о homeOS – таинственной операционной системе от Apple, о которой ходят слухи уже давно. Что это значит для будущего разумного дома от компании?

Ранее homeOS упоминалась в вакансиях Apple, но затем компания удалила этот термин. Сейчас он появился снова.

Около двух HomePod работал на модифицированной версии iOS, однако HomePod работает на модифицированной версии tvOS. HomeOS может стать попыткой объединить ПО для ТВ и динамиков в единую ОС для умного дома.

В последнее время ходят слухи о новом гаджете от Apple вроде Echo Show – с дисплеем и камерой для FaceTime. По всей вероятности, он будет работать на homeOS.

Также ожидается обновление HomePod с дисплеем сверху. И тоже на новой ОС для умного дома. Итак, ожидаем официальных анонсов!

Источник - macrumors