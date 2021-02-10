Цифра дня: стоимость Redmi Note 10 Pro

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Слили ценник на Redmi Note 10 Pro

Анонс серии Redmi 10 не за горами и это особенно хорошо видно по тому количеству слухов и утечек, которые случаются в последние дни. Премьера состоится 4 марта и должны показать три новинки, где компанию Redmi Note 10 составит Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Наиболее животрепещущий вопрос о новинках — цена на них.

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Сегодня инсайдеры подкинули нам информацию о стоимости Redmi Note 10 Pro, который по слухам должен предложить чип Snapdragon 732G и AMOLED-дисплей разрешением FullHD+. По данным сетевых источников глобальный вариант смартфона с 6/64 Гб памяти будет стоить около $279. Напомним, что ранее в сети появились сведения, что Redmi Note 10 с аналогичным объемом памяти будет стоить $217.

По инсайдерским сведениям, Redmi Note 10 Pro оснастили 6,53-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторной батареей емкостью 5050 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев, 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Основная камера получит четыре датчика, где главный будет на 64-мегапикселя и предложат супер-макродатчик на 5 Мп.

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Источник: twitter