Цена Galaxy S23 FE – возможный козырь Samsung против Pixel 8

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Новый ТОП или очередной проходной смартфон?

О Galaxy S22 FE ходили многочисленные слухи, но телефон так и не увидел свет. Это было досадно, потому что продукты Fan Edition – это доступный способ испытать основные функции более премиальных продуктов. Тем не менее Galaxy S23 FE действительно существует, и он может появиться со дня на день. Истоки раскрыли почти все о телефоне, а теперь появилась информация о цене устройства в США.

Сообщается, что цена на Galaxy S23 FE будет стартовать от 599 долларов США. Это сделает его на $100 доступнее Galaxy S21 FE и может помочь ему стать одним из лучших бюджетных флагманов года.

Этому есть две причины. В отличие от Galaxy S21 FE, Galaxy S23 FE, как ожидается, не будет оснащен тем же процессором, что и его более премиальные собратья. Слухи указывают на то, что в США телефон будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, хотя чип не самый свежий, но остается до сих пор актуальным. Он все еще достаточно быстр для большинства случаев использования смартфонов, но это не изменяет того факта, что это не новейший чип от Qualcomm. Но учитывая, что Galaxy S23 на базе Snapdragon 8 Gen 2 стартует от $799, большинство людей, вероятно, не будут против Snapdragon 8 Gen 1, если эти ценовые слухи материализуются.

Другая причина заключается в том, что будущий Pixel 8 от Google будет стартовать от $699. Несмотря на то, что тройная камера Galaxy S23 FE, которая, по слухам, состоит из 50-мегапиксельной основной, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной и 12-мегапиксельной телефотокамеры, вероятно, будет делать достаточно приличные фотографии, она даже не будет заменой камерам Pixel.

Низкая стартовая цена Galaxy S23 FE может помочь Samsung завоевать тех потребителей, которые не слишком беспокоятся о производительности камеры.

Дизайн Galaxy S23 FE будет являться смесью Galaxy S23 и Galaxy A54. Он будет иметь 6,4-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Международные рынки, очевидно, получат чипсет Exynos 2200. У телефона будет 8 ГБ оперативной памяти, которая будет совмещена с накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ.

Хотя некоторые слухи говорили о том, что телефон будет анонсирован в сентябре, 4 октября теперь звучит как более вероятная дата запуска, когда также будет представлен Pixel 8.

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Источник: mysmartprice