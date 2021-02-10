Цена снижена! Крутой компакт Samsung Galaxy S21, который имеет очень крутые характеристики всего от 10 338

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Настоящий компакт: Samsung Galaxy S21

У каждого наступает тот момент, когда мы задумываемся над покупкой нового смартфона. Но когда дело касается компактов, выбор становится очень невелик. Действительно, современные тенденции диктуют правила достаточно больших смартфонов, но не все потребители хотят иметь большой смартфон. Среди компактов можно выделить Samsung Galaxy S21, который очень стильно и мощно железо.

Телефон Samsung Galaxy S21 оснастили 6,2-дюймовым экраном Dynamic AMOLED с разрешением Full HD (1080 x 2400 пикселей). Дисплей модели Galaxy S21 с соотношением сторон 20 к 9 занимает 87.2% площади передней панели и имеет плотность пикселей 421 ppi. Предусмотрена поддержка HDR10+, режим Always On Display и частота обновления 120 Гц. В настройках флагмана Samsung можно регулировать эту функцию и устанавливать частоту обновления матрицы от 48 Гц до 120 Гц.

Железо здесь одно из самых лучших: Snapdragon 888 5G. Смартфон тянет все современные игры на высоких настройках графики.

В общей сложности у S21 три камеры. Основная на 12 мегапикселей, телефото на 64 мегапикселя и широкоугольная на 12 мегапикселей. Этот набор означает полную комплектацию для профессиональной работы.

У телефона батарея на 4000 миллиампер часов, чего, конечно, не совсем много, но вполне достаточно. Зарядка держится до семи часов при непрерывной работе. Этого может хватить в день или полтора использования без дополнительной подзарядки.

Телефон также защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

В целом смартфон подойдет людям, ищущим стильный компактный смартфон с хорошей начинкой. Данный смартфон можно заказать по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S21 5G 8/128GB – 10 338 грн.

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