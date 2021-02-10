Цена снижена! Отличный смартфон с большим именем Samsung Galaxy S21+ дарит непревзойденный опыт пользования всего от 10 411

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Хороший дизайн и мощный процессор

У него отличные характеристики, приятно удивляющие не только рядового пользователя, но и профессионала, выбирающего смартфон для работы.

Дизайн Samsung Galaxy S21+ отличный, смартфон хорошо собран и приятен с виду, особенно хорошо смотрит в фиолетовом цвете.

Диагональ экрана составляет 6,7”, тип матрицы – Dynamic AMOLED 2X 2400×1080 пикселей. Соотношение сторон – 20:9, плотность пикселей – 394 ppi, поддерживается HDR10+ и 120 Гц. Про дисплей нечего сказать, он здесь один из лучших на рынке. Пиковая яркость – 1300 нит, а это значит, что солнце этому красавцу точно мешать не будет.

Смартфон также получил и отличный процессор - Qualcomm Snapdragon 888, он точно сможет порадовать любителей мобильных игр, ведь имеет большой запас производительности еще на долгие годы.

Камеры на тыльной панели сразу три: широкоугольный модуль 12 Мп f/1.8, сверхшироугольный модуль 12 Мп, f/2.2, "телефото" 64 Мп, f/2.0. Что тут можно сказать: набор действительно крутой. Смартфон справляется с фотографиями в любых условиях. Динамический диапазон широк, детализация высока, цветопередача — естественная.

Samsung Galaxy S21+ получил аккумулятор объемом 4800 мАч: в день активного использования его хватает точно даже с небольшим запасом. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку с мощностью 25 Вт, быструю беспроводную 15 Вт зарядку и реверсивную на 4,5 Вт, предназначенную для работы функции Wireless PowerShare и зарядку других устройств, будь то гарнитура, смарт-часы или даже смартфон.

Смартфон действительно стоит внимания, потому что имеет стильный дизайн, отличный процессор Qualcomm Snapdragon 888 и отличный дисплей. Приобрести данный смартфон можно по ссылке:

Samsung Galaxy S21+ 8/128 GB – 10 411 грн.

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