Цена снижена! Xiaomi Redmi K60 Ultra: монструозная мощность и влагозащита IP68 всего от 16499

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Ему нет конкурентов в среднем сегменте

Xiaomi любят считать своих фанатов смартфонами с топовыми характеристиками по минимальной цене. Так несколько месяцев назад компания представила Redmi K60 Ultra, который имеет самое лучшее железо, крутой дисплей на 144 Гц, полноценную влагозащиту IP68, но больше всего впечатляет, что компания нам предлагает до 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Что касается дизайна, он достаточно привычен: классические плоские рамки, такой же плоский дисплей, большой заметный блок камер.

Диагональ дисплея классическая для китайских смартфонов целых 6.67”, сам дисплей - OLED с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит. Разрешение 2712x1220 пикселей, полезная площадь 87 процентов, а плотность пикселей 446 dpi. И самое приятное: уровень ШИМа не превышает норму, и здесь даже не нужен включенный DC Dimming.

В смартфоне установлен новый топовый процессор MediaTek Dimensity 9200+. Чипсет выполнен по 4-нм техпроцессу и работает на частоте до 3,35 ГГц. Кроме того, у Redmi K60 Ultra быстрая оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.

Блок камер состоит из трех сенсоров: на 50, 8, 2 мегапикселя. Главный модуль достойный – это 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX800 с оптической стабилизацией. Здесь много говорить не стоит, камеры просто хорошие. Также смартфон получил возможность снимать видео в 4K/24 fps.

Батарея, как уже принято, в 5000 мАч. Смартфон хорошо держит заряд. В комплект также положили быструю зарядку мощностью 120 Вт, а значит от 0 до 100% девайс зарядится всего за 19 минут.

Самой главной фишкой, просто уничтожающей конкурентов, является наличие в этом смартфонов защиты от воды и пыли по стандарту IP68, который ранее считался привилегией только флагманских смартфонов. А также у смартфона отличные стереодинамики.

Redmi K60 Ultra можно приобрести в трех сдержанных цветах – кроме белого, предлагается еще черный и светло-зеленый. Да, вы все правильно поняли, это трендовые цвета Xiaomi, которые есть даже во флагманских моделях компании.

Смартфон отлично подойдет людям, которые ищут стабильный смартфон с хорошими характеристиками на долгие годы и с влагозащитой. И сколько же стоит такой мощный "монстр"? Посмотреть цену и заказать данный смартфон можно по ссылке:

Xiaomi Redmi K60 Ultra 12/256 GB – от 16499 грн.

Обратите внимание, что это китайская версия смартфона, в дальнейшем выйдет Xiaomi 13T для глобального рынка!

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https://andro-news.com/ru/news/ce-peremoga-redmi-note-13-pro-zahist-vid-pilu-ta-vodi-ip68-teper.html Это победа! Redmi Note 13 Pro+ получит защиту от пыли и воды IP68 – теперь официально! (Адм. панель)