Обзор Redmi K60 Ultra

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Привет, друзья. Сегодня мы обрадуем вас суперкрутой новинкой от бренда Redmi – K60 Ultra. Это продолжение великолепной серии, в которой выходят модели с флагманской начинкой и доступной ценой. Но в плане Redmi K60 Ultra производитель вообще сделал что-то невозможное: здесь топовое железо, топовый экран, влагозащита, царские варианты памяти и отличная автономность.

Redmi K60 Ultra уже бьет все рекорды и обещает стать одним из лучших смартфонов 2023 года, и не только в рамках ассортимента Xiaomi. Вы удивитесь, но цена на этот телефон стартует примерно с 360 долларов, что дешевле предшественника. Похоже, бренду удалось создать настоящий ТОП за свои деньги. Устраивайтесь поудобнее, и давайте знакомиться с Redmi K60 Ultra.

Redmi K60 Ultra – это хит среди хитов!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Дисплей

Производительность и память

Прошивка и версии

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 144 Гц, пиковая яркость – 2600 нит, распознавание 68 миллиардов цветов, плотность пикселей – 446 ppi, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Габариты: 162.2 x 75.7 x 8.5 мм при весе 204 грамма Материалы корпуса: Стеклянная задняя крышка и пластиковые грани Цвета: Черный, белый, зеленый Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 9200+ Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.35 ГГц + три ядра Cortex-A715 с частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 2.0 ГГц Видеоускоритель: Immortalis-G715 MC11 Варианты памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ, 24 ГБ/1 ТБ Операционная система: Android 13 c MIUI 14 Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.49", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, угол обзора 119˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm; Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 8K@24fps и 4K@30/60fps Фронтальная камера: Разрешение 20 Мп, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.8µm Запись видео в 1080p@30/120fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5000 мАч Мощность зарядки: 120 Вт, поддержка PD3.0 (зарядка до 100% за 19 минут) Цена: От 360 долларов

Итак, друзья, что у нас здесь по первому впечатлению? Redmi K60 Ultra предлагает OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, полноценную влагозащиту IP68, до 24 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти, топовый процессор Mediatek Dimensity 9200+ и быструю зарядку мощностью. И при этом цена колеблется от 360 до 500 долларов за премиум-модификацию.

Возникает вопрос: "Redmi, это вообще законно?". Происходит какой-то разрыв шаблонов, поскольку мы не видели еще ни одного смартфона Рэдми с настоящей влагозащитой и 24 ГБ оперативной памяти – это просто шок в хорошем смысле этого слова.

Если смотреть чисто по характеристикам, то хочется сразу присвоить Redmi K60 Ultra звание лучшего среднебюджетного телефона. Но давайте немного охладим наш первоначальный восторг, не будем спешить и подробнее познакомимся с новинкой. Возможно, свои минусы у нее тоже есть, несмотря на шикарное первое впечатление.

Xiaomi Redmi K60 Ultra

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Комплектация

Начинаем с комплекта поставки Redmi K60 Ultra. И зная, что это Xiaomi, сразу можно надеяться на полноценную комплектацию.

Здесь нас встречает сегодняшний герой, USB-кабель, блок питания на 120 Вт, скрепка для SIM-лотка, документация и прозрачный силиконовый чехол. Не забывайте, что это китайская версия, поэтому придется покупать переходник под европейскую вилку.

Силиконовый чехол уже стал привычной классикой (сарказм), так что его даже не будем обсуждать. Качество, как всегда, отвратительное, но его наличие все равно радует. Также на экране Redmi K60 Ultra уже наклеена защитная пленка.

В общем, в комплекте смартфона все необходимое, чтобы взять и сразу начать им пользоваться после приобретения. Кроме переходника, конечно.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Внешний вид Redmi K60 Ultra – это, вероятно, его слабая сторона. Нельзя сказать, что смартфон выглядит как-то жалко или отвратительно. Но его дизайн сразу дает нам понять, что это все-таки среднебюджетная модель, а не флагманская.

В глаза сразу бросается большой блок камер квадратной формы, выполненный как-то небрежно. Слишком он привлекает внимание, особенно в белом цвете, так как сам блок остается черным независимо от цвета корпуса.

Redmi K60 Ultra можно приобрести в трех сдержанных цветах – кроме белого, предлагается еще черный и светло-зеленый. Выглядит неплохо и строго, но эффекта "вау" нет.

Рамка, сделанная из пластика, тоже не добавляет Redmi K60 Ultra баллов. А вот задняя крышка выполнена из стекла, а не пластика, что не может не радовать. Хотя многие субфлагманы получают стеклянный корпус, и это не является чем-то особенным.

Экран Redmi K60 Ultra плоский, без этих пресловутых закруглений. Задняя крышка немного скруглена, но в кожу ничего не врезается. В общем, сегодняшнего Редмика можно похвалить за эргономику: телефон удобно лежит в руке и не вызывает никакого дискомфорта, несмотря на значительные габариты.

Кстати, размеры составляют 162,2 x 75,7 x 8,5 мм при весе 204 г, что стандартно для мобильных устройств Xiaomi.

Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, только слишком низко. Когда держишь аппарат в руке, большой палец автоматически ложится чуть выше датчика. Потребуется немного времени, чтобы приспособиться. А так сканер срабатывает шустро и без ошибок.

Однозначно крутой момент – наличие полноценной защиты от влаги и пыли по стандарту IP68. В субфлагманском сегменте этот параметр представляет собой огромную редкость. Все уже привыкли, что такая влагозащита – это преимущество флагманов, и вдруг Redmi решили добавить эту фишку в свой среднебюджетник. Конечно, мы всегда говорим, что специально погружать смартфон под воду не стоит, но и бояться случайных брызг или дождя не надо.

По разъемам и коммуникациям у нас все стандартно. Есть NFC и ИК-порт, а вот аудиоджека и слота для карты памяти нет, что уже не удивляет. Звук стерео, и он достаточно хорош – очень громкий и качественный.

Вибромотор линейный, и здесь тоже всё хорошо. В параметрах смартфона вы можете настроить вибрацию под свои предпочтения – на выбор предлагается много шаблонов.

Вот так обстоят дела у Redmi K60 Ultra с дизайном. Внешний вид средний, в материалах корпуса присутствует пластик, зато есть влагозащита, да и к эргономике не придерешься. Давайте двигаться дальше.

Дисплей

Следующий важнейший параметр – экран Redmi K60 Ultra. Если смотреть по техническим характеристикам, то здесь все просто замечательно. Но сразу скажем, что производитель чуть-чуть приукрасил, и на самом деле никакого прорыва в плане дисплея Redmi K60 Ultra не делает.

OLED-экран диагональю 6,67 дюймов имеет частоту обновления 144 Гц, и вот на этом моменте хотелось бы поподробнее. Если перейдем в настройки аппарата, увидим следующее: частоту обновления можно выставить либо до 60 Гц, либо до 144 Гц. Обращаем внимание на строчку «до 144 Гц». То есть, интерфейс будет обновляться со стандартной частотой 120 Гц практически во всех сценариях.

Где же тогда обещаны 144 Гц? Они есть, но только в определенных играх, список которых и сообщал нам на презентации. Отсюда следует следующая проблема – речь идет только о китайских версиях игр, в которых нужно регистрироваться с китайских аккаунтов. Европейские версии этих игрушек будут работать на стандартных 60-120 Гц.

Выходит, что никаких 144 Гц при использовании Redmi K60 Ultra мы не увидим. И это действительно не страшно, потому что и на 120 Гц все летает. Но все равно неприятно, что производитель нас так развел.

Далее следует яркость экрана Redmi K60 Ultra. Сообщается, что стандартная яркость составляет 1200 нит, а пиковая – целых 2600 нит. Опять же здесь немного приукрасили, потому что 2600 нит при реальных условиях использования мы почти не получаем. Но это не проблема, ведь на солнце все хорошо видно.

Уровень ШИМа не превышает норму, и здесь даже не требуется включенный DC Dimming. Если вы чувствительны к вредному мерцанию – можете не беспокоиться, от экрана Redmi K60 Ultra не будет никакого дискомфорта. А подробнее о ШИМ вы можете прочитать в нашей отдельной статье .

Дисплей Redmi K60 Ultra правда отличный, но ничего сверхъестественного и нового вы не увидите. Это уровень между субфлагманским и флагманским.

Производительность и память

Производительность должна быть еще одной сильной стороной Redmi K60 Ultra благодаря новому топовому процессору Mediatek Dimensity 9200+ с максимальной тактовой частотой 3.35 ГГц. Ожидалось, что это будет настоящий зверь, который на куски порвет все остальные флагманские чипы. И с одной стороны это так, а с другой – как всегда, немного преувеличено.

В первую очередь обсудим показатели Redmi K60 Ultra в синтетических тестах. И здесь нас ждет сюрприз, по большей части неприятный. Возможно, вы уже видели в китайских обзорах, как пользователи вынуждены проводить эти тесты в холодильниках. Потому что по-другому сделать это нереально: из-за безумного троттлинга программа просто автоматически закрывается, а телефон еще долго висит в ауте.

На презентации нам рассказывали, что у AnTuTu Редми К60 Ультра набирает 1.77 миллиона баллов. И именно это сыграло злую шутку: разработчики намудрили с производительностью, из-за чего и имеем безумный троттлинг.

Если положить мобильное устройство в холодильник (а только так можно провести нормальные замеры), то в AnTuTu Редмик набирает не больше 1,5 миллиона баллов. Это тоже вполне достойно, если закрыть глаза на то, где проводились тестирования.

Тесты на троттлинг Redmi K60 Ultra тоже придется проводить в очень холодном месте. И все равно троттлинг есть: падение производительности составляет около 25-30%. Если же проводить их при комнатной температуре и исключить тот факт, что из программы просто выбрасывает, мы наверняка получили бы не менее 60% падения мощности. Вот такие дела с синтетикой.

Ну ладно, обычному пользователю при повседневном использовании не будет никакого дела до этих тестов. Гораздо интереснее и важнее, как ведет себя Redmi K60 Ultra в играх. И здесь все, на удивление, очень хорошо. После получаса игры в Genshin Impact смартфон греется примерно до 43-44°C, а частота кадров достигает 60 fps. То есть показатели более чем приемлемы.

Redmi K60 Ultra нельзя назвать лучшим игровым смартфоном, но он определенно один из них. Вы с комфортом сможете поиграть во все привередливые игрушки. Не зря установили такой супермощный процессор.

Теперь поговорим о модификации памяти, и вот здесь Redmi K60 Ultra точно удивил. Начнём с того, что на выбор предлагается пять версий. Базовая идет на 12/256 ГБ, а максимальная – 24 ГБ/1 ТБ.

Да-да, мы не ошиблись: объем оперативной памяти составляет 24 ГБ. Вы видели такое в каком-то флагмане, не говоря уже о среднебюджетном смартфоне? И речь не о каком-то виртуальном расширении ОЗУ, а о реальном объеме с завода. Конечно, используются и новые стандарты памяти: UFS 4.0 и LPDDR5X.

Конечно, такие громкие цифры – это хорошо, но трудно придумать сценарии, в которых можно было бы реализовать 24 ГБ оперативной памяти. Даже 16 гигабайт хватит с головой еще на несколько лет.

Постоянное хранилище на 1 ТВ более оправдано: если вы активный пользователь, часто фотографируете и снимаете много видео, такой объем накопителя понадобится. Но все же мы рекомендуем внимательно подумать перед покупкой максимальной модификации, ведь она стоит уже около 500 долларов.

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Прошивка и версии

Redmi K60 Ultra, как вы уже наверняка догадались, был представлен для китайского рынка, и эта модель не будет продаваться за пределами Китая. Вернее, она будет, но под другим названием, а именно Xiaomi 13T. Вот здесь мы рассказывали подробнее. Но это уже другая тема, а мы пока вернемся к сегодняшнему герою.

Redmi K60 Ultra работает под китайской прошивкой, в использовании которой могут возникнуть небольшие затруднения. Пользоваться таким смартфоном можно, да и есть возможность перепрошиться на глобалку. Но не все захотят проводить танцы с бубном.

Xiaomi Redmi K60 Ultra

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В любом случае лучше дождаться глобального релиза и посмотреть, стоят ли Xiaomi 13T и 13T Pro своих денег (а ценник на них будет немаленький), а потом уже делать выводы о целесообразности покупки китайской версии.

Пока Redmi K60 Ultra работает под управлением Android 13 и MIUI 14. Но уже известно, что данный смартфон должен получить обновления до MIUI 15 в числе первых. Также производитель обещает нам 4 года обновлений зеленого робота . То есть, Редми К60 ультра точно получит Android 17, что не может не радовать. Это можно считать прогрессом, ведь обычно смартфоны Xiaomi обновляются в новом Android в течение 2 лет, и потом о них все дружно забывают.

Камеры

Еще давайте познакомимся с камерами Redmi K60 Ultra. И вот здесь никаких инноваций точно нет. Всё довольно привычно и скромно. Главный модуль достойный – это 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX800 с оптической стабилизацией.

Сразу посмотрим на примеры фото и они вполне хорошего качества. Дневные снимки отличные, с приятной цветопередачей.

Ночью основной модуль Редми К60 ультра тоже хорошо справляется. Но если сравнивать с другими флагманами, они все же демонстрируют уровень выше.

С ультрашириком на 8 Мп дела похуже. Угол обзора небольшой, детализация средняя. Именно так фотографируют практически все среднебюджетные смартфоны. С настоящими флагманами сравнивать не стоит.

Макрообъектив на 2 Мп даже комментировать не хочется. Основная камера и то справляется лучше с макросъемкой. Жаль, что не добавили телевик, хотя бы с небольшим разрешением.

Запись видео на главную камеру Redmi K60 Ultra осуществляется в максимальном разрешении 8K. Разрешение большое, но частота кадров – всего 24fps. Можно снимать ролики и в 4K из 60fps, и это уже более сбалансированный вариант. Оптическая стабилизация работает неплохо, а вот качество записи звука среднее.

Фронталка на 20 Мп как-то не впечатлила. Селфи получаются блеклыми и слегка смазанными. Учитывая большое разрешение, хотелось бы качество лучше. Запись на переднюю камеру идет только в FHD, зато выдает 120 кадров в секунду.

За свои деньги Redmi K60 Ultra фотографирует нормально, особенно на основную камеру. До флагманского уровня, конечно, не дотягивает, но это простительно, учитывая цену смартфона и другие отличные характеристики. На чем-то должны были все равно сэкономить.

Автономность

С времени автономной работы у Xiaomi никогда не было проблем, и Redmi K60 Ultra продолжает эту тенденцию. В смартфоне установлен аккумулятор со стандартной емкостью 5000 мАч. В общей сложности можно рассчитывать на 7 часов работы экрана.

Быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт полностью накормит мобильное устройство всего за 20 минут. Беспроводная зарядка, конечно, отсутствует, но и мы и не ожидали увидеть ее в этом сегменте.

Цена и выводы

Redmi K60 Ultra был представлен только в Китае, поэтому ценник соответственно рассчитан на внутренний рынок. Базовая версия на 12/256 ГБ предлагается от 360 долларов, и это вкусная цена. А вот топ модификацию с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТВ ПЗУ продают уже за 500 долларов. Опять же это цены для Китая.

На Алиэкспрессе новинка уже появилась и порадовала адекватным прайсом. Здесь мы рассказывали поподробнее, где и по какой цене можно приобрести Redmi K60 Ultra. Если коротко, то цена на смартфон на Aliexpress стартует со 164 99 грн.

А теперь ответ на самый важный вопрос – стоит ли вообще покупать Redmi K60 Ultra. Несмотря на небольшие минусы, этот телефон точно стоит вашего внимания. В среднебюджетном сегменте – это настоящее сокровище. Да, до флагмана он не дотягивает по некоторым параметрам, но ему это не нужно.

Redmi K60 Ultra точно подойдет пользователям, которые ищут смартфон с влагозащитой, с отличным экраном, мощной «начинкой» и супербыстрой зарядкой, и при этом не готовы платить безумные деньги.

Некоторых может отталкивать китайская версия аппарата, но такая ли это большая проблема? Чуть позже вы сможете перепрошиться на глобалку, и тогда не будет смысла переплачивать за Xiaomi 13T (Pro), чья цена точно нас неприятно удивит.

То есть, по всем моментам выходит, что Redmi K60 Ultra – это очень выгодное приобретение. Бренду удалось сделать «ТОП за свои деньги», хоть и с нюансами. Лично мы рекомендуем присмотреться к этой модели, а окончательное решение остается за вами. До встречи!

Xiaomi Redmi K60 Ultra

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Плюсы:

полноценная комплектация;

стеклянная задняя крышка;

влагозащита IP68;

качественный и яркий OLED-экран;

нет проблем с ШИМом;

есть ИК-порт;

хороший звук и вибромотор;

самое мощное железо Dimensity 9200+;

нормальная производительность в трудных играх;

до 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ;

быстрое обновление до MIUI 15;

4 года поддержки от производителя;

неплохая основная камера;

запись видео на главную камеру в 8K@ и 4K@/60fps;

аккумулятор емкостью 5000 мАч;

120-ваттная проводная зарядка;

приемлемая цена.

Минусы: