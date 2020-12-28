Cyberpunk 2077 запустили даже на слабенькой Nintendo Switch!
Совершенно внезапно Nintendo Switch смогла «потянуть» Cyberpunk 2077.
Несмотря на тонну критики со стороны игроков и профессиональных изданий, игра Cyberpunk 2077 набрала миллионы продаж и собрала кучу хайпа. Опробовать ее стараются все, даже если у них нет ни мощного компьютера, ни приставки нового поколения.
Именно это желание – поиграть в Cyberpunk 2077 – и привело одного владельца Nintendo Switch к мысли попробовать установить и поиграть в эту страшно неоптимизованную игру на самой слабой из известных консолей сегодняшнего дня. Весь свой опыт он выложил на своем YouTube-канале.
Как вы можете понять, Cyberpunk 2077 нельзя просто так запустить на приставке от Nintendo – пришлось пользоваться обходным путем. Им стал известный сервис Google Stadia, который позволяет людям получить доступ к более-менее адекватно работающей версии игры даже на крайне слабых устройствах. Все, что нужно – это подключение к Интернету и браузер Chrome, последний из которых также недоступен на Nintendo Switch.
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Автору канала пришлось заставить Android работать на консоли от Nintendo. Как оказалось, для знающего человека совершить этот переход не так сложно – по сути, Switch представляет собой старый планшет на базе Android, работающий под управлением пользовательской операционной системы от Nintendo. Сейчас в Сети уже куча инструкции, как перевести приставку от Nintendo на Android, и именно ими воспользовался фанат Cyberpunk 2077.
После всех манипуляций, Cyberpunk 2077 все-таки запустилась через приложение Stadia для Android. Причем на приставке работает всё: от контроллеров Joy-cons до разрешения 1080p в режиме ТВ. Ну, и, собственно, другие игры для Stadia также стали доступны. Так что, как оказалось, Nintendo Switch можно использовать и как планшет для стриминга игр.
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Источник: YouTube
https://andro-news.com/news/k-sony-podklyuchilsya-i-microsoft-vladelcy-xbox-mogut-vernut-pot.html К Sony подключился и Microsoft: владельцы Xbox могут вернуть потраченные деньги на покупку Cyberpunk 2077(в Адм. панель)
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