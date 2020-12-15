Акции CD Projekt RED провалились на 50% после огромного количества негативных отзывов на Cyberpunk 2077

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Польская компания CD Projekt RED, издавшая нашумевшую Cyberpunk 2077, не смогла оправиться от негатива, посылаемого фанатами игры.

Акции польской игровой студии CD Projekt RED значительно упали в цене в понедельник, 14 декабря. Очевидно, это связано с не самым теплым приемом долгожданной видеоигры Cyberpunk 2077.

Стоимость одной акции CD Projekt RED достигла минимума в $65,19, что более чем на 46% ниже, чем за день до появления в интернете первых обзоров Cyberpunk 2077. Правда, цена акций компании восстановилась в течение дня, однако, стоимость все равно упадет на 8% ниже пятничной отметке и на 33% ниже той, которая была зафиксирована перед выпуском игры.

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Несмотря на то, что игра имеет высокий рейтинг в 90% на сайте Metacritic, геймеры отметили, что они не могут согласиться с такими оценками критиков. Игроки описали большое количество глюков и багов, которые сделали Cyberpunk 2077 практически неиграбельной.

Баги в Cyberpunk 2077﻿

Сегодня CD Projekt RED выпустили письмо, в котором компания пообещала выпустить серию патчей в ближайшие месяцы. Также издатель уточнил, что недовольные клиенты могут запросить возврат денег, если они не готовы ждать исправлений.

Тем не менее, несмотря на почти двукратное снижение всего за шесть торговых дней, акции компании все же выросли более чем на 4300% с момента первого трейлера Cyberpunk 2077 в мае 2012 года.

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Источник: Bloomberg



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