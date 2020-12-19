К Sony подключился и Microsoft: владельцы Xbox могут вернуть потраченные деньги на покупку Cyberpunk 2077

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Microsoft пообещали вернуть за CD Projekt RED деньги пользователям Xbox, оставшимся недовольными работой Cyberpunk 2077.

Компания Microsoft объявила о расширении программы возврата денег для пользователей Xbox, недовольных покупкой цифровой версии Cyberpunk 2077. Теперь геймеры могут запросить возврат денег, посетив страницу поддержки Microsoft.

В своем Twitter-аккаунте компания заявила, что будет расширять существующую политику возврата, чтобы предложить полный возврат денег любому, кто приобрел Cyberpunk 2077 в цифровом виде в Microsoft Store. Причем на данный момент сроки изменения данной политики не ограничены.

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Microsoft добавили, что понимают, с каким трудом разработчикам из CD Projekt RED пришлось заканчивать Cyberpunk 2077 в нынешних сложных условиях. Однако они также понимают и некоторых недовольных покупкой игроков, которые отметили жуткую нестабильность игры в многих сценах. Microsoft заявили, что уже успели одобрить возврат подавляющему большинству клиентов, которые его запросили.

В этой ситуации американская компания позитивно отличается от Sony, которая хоть и гарантировала возврат денег игрокам, купившим Cyberpunk 2077 через магазин PlayStation, но не назвала точных дат. Кроме того, стоит отметить, что Microsoft не собирается удалять игру со своей платформы. Те, кто хочет приобрести Cyberpunk 2077 для Xbox, все равно могут это сделать. А версия для PlayStation уже не доступна.

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Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/sony-reshili-udalit-cyberpunk-2077-iz-magazina-playstation-posle.html Sony решили удалить Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation после многочисленных жалоб(в Адм. панель)