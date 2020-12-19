Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • К Sony подключился и Microsoft: владельцы Xbox могут вернуть потраченные деньги на покупку Cyberpunk 2077

К Sony подключился и Microsoft: владельцы Xbox могут вернуть потраченные деньги на покупку Cyberpunk 2077

19.12.2020 305 0

Microsoft пообещали вернуть за CD Projekt RED деньги пользователям Xbox, оставшимся недовольными работой Cyberpunk 2077.

 

Лаги Cyberpunk 2077

 

Компания Microsoft объявила о расширении программы возврата денег для пользователей Xbox, недовольных покупкой цифровой версии Cyberpunk 2077. Теперь геймеры могут запросить возврат денег, посетив страницу поддержки Microsoft.

 

В своем Twitter-аккаунте компания заявила, что будет расширять существующую политику возврата, чтобы предложить полный возврат денег любому, кто приобрел Cyberpunk 2077 в цифровом виде в Microsoft Store. Причем на данный момент сроки изменения данной политики не ограничены.

 

﻿Читать также: Акции CD Projekt RED провалились на 50% после огромного количества негативных отзывов на Cyberpunk 2077﻿

 

Microsoft добавили, что понимают, с каким трудом разработчикам из CD Projekt RED пришлось заканчивать Cyberpunk 2077 в нынешних сложных условиях. Однако они также понимают и некоторых недовольных покупкой игроков, которые отметили жуткую нестабильность игры в многих сценах. Microsoft заявили, что уже успели одобрить возврат подавляющему большинству клиентов, которые его запросили.

 

Xbox One X

 

В этой ситуации американская компания позитивно отличается от Sony, которая хоть и гарантировала возврат денег игрокам, купившим Cyberpunk 2077 через магазин PlayStation, но не назвала точных дат. Кроме того, стоит отметить, что Microsoft не собирается удалять игру со своей платформы. Те, кто хочет приобрести Cyberpunk 2077 для Xbox, все равно могут это сделать. А версия для PlayStation уже не доступна.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Xbox Cyberpunk 2077

 

Источник: Twitter


https://andro-news.com/news/sony-reshili-udalit-cyberpunk-2077-iz-magazina-playstation-posle.html Sony решили удалить Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation после многочисленных жалоб(в Адм. панель)

 

Sony Microsoft Xbox Cyberpunk 2077 Xbox One X
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 19.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
К Sony подключился и Microsoft: владельцы Xbox могут вернуть потраченные деньги на покупку Cyberpunk 2077