Представлен Xiaomi Mi 10S: хороший звук и достойная производительность за недорого

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Xiaomi Mi 10S претендует на звание «флагмана для экономных»

Как и ожидалось, сегодня состоялась премьера Xiaomi Mi 10S, который позиционируется как субфлагман компании, несмотря на то, что по целому ряду своих характеристик он соответствует уровню флагманов на рынке. Компания постаралась предложить отличную производительность, впечатляющий звук и приличную автономность по адекватной цене.

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Дизайн Xiaomi Mi 10S позаимствовал у Xiaomi Mi 10 Ultra, что должно добавить ему породистости и привлекательности в глазах пользователей. Внутри установили 8-ядерный процессор Snapdragon 870 с пиковой частотой 3,2 ГГц, который работает в связке с 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5, а собственной предложили 128/256 Гб UFS 3.0. Экран здесь изогнутый с матрицей AMOLED диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340х1080 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации 180 Гц. Защищает его стекло Gorilla Glass 5, и пиковая яркость дисплея составила 1120 нит.

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Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10S равна 4780 мАч и есть поддержка «тройной технологии зарядки»: быстрая проводная мощностью 33 Вт, беспроводная на 30 Вт и обратная зарядка на 10 Вт. Оснастили смартфон двойными стереодинамиками, откалиброванными Harman Kardon, селфи-камерой на 20 Мп, модулем NFC, в наличии поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

На тыльной стороне предложили систему из четырех датчиков, где главный на 108 Мп (1/1,33", f/1.69, OIS) + 13 Мп (ширик, угол обзора 123 градуса, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Прием предзаказов на Xiaomi Mi 10S уже стартовал и рекомендованные розничные цены таковы: 8/128 Гб — $507, 8/256 Гб — $537 и 12/256 Гб — $583.

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Источник: mydrivers