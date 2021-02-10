Вышел Realme C21: простой мобильник с хорошей автономностью

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Представили Realme C21, обладающий чипом MediaTek, большим экраном и емкой батарейкой

Ассортимент смартфонов начального уровня пополнился очередной новинкой. Всего пару месяцев назад состоялась премьера Realme C20, и вот сегодня эта модель получила свое продолжение — Realme C21. Это простой мобильник, без изысков, который при цене $122 предлагает необходимый минимум для среднестатистического пользователя.

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В основу смартфона лег процессор Helio G35 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 в связке с 3/4 Гб оперативной памяти. Оснастили аппарат флеш-накопителем вместимостью 32/64 Гб, дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением HD+ (1600х720 пикселей), фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

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Руководит работой Realme C21 фирменная оболочка Realme на базе Android 10, в наличии тройная основная камера 13 Мп + 2 Мп (макродатчик) + 2 Мп (монохромный сенсор), сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Смартфон поступил в продажу по цене $122 за версию с 3/32 Гб памяти. В скором времени он появится в Индии и поговаривают, что там предложат еще и версию с 4/128 Гб памяти. А вот о глобальном дебюте смартфона нет никаких известий.

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Источник: gsmarena