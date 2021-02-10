Характеристики Realme 8 Pro с просторов официального магазина компании

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Realme 8 Pro будет смартфоном на базе Snapdragon 720G с четверной тыльной камерой

Компания Realme, которая всеми силами пытается набрать вес и долю на рынке смартфонов готовится представить «королей» среднего сегмента Realme 8 и Realme 8 Pro. Ожидается, что премьера состоится до конца марта и компания уже успела похвастаться тем, что «прошка» получит 108-мегапиксельный датчик от Samsung.

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А теперь благодаря магазину компании на торговой площадке AliExpress мы знаем и другие детали о Realme 8 Pro. В частности, указано на то, что смартфон получит восьмиядерный процессор Snapdragon 720G, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Он будет обладать 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, модулем NFC, аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт.

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Основная камера будет четверной и разрешение главного модуля составит 108-мегапикселей. Создавать селфи можно будет посредством 16-мегапиксельного датчика, предложат порт USB Type-C, поддержку Bluetooth 5.0 и на страничке продукта указано отсутствие 3,5 мм разъема для наушников. Увы, изображения Realme 8 Pro не приводятся, но по тем изображениям, что мы видели ранее, это будет аппарат с круглым вырезом под фронталку в углу дисплея и четрые датчика основной камеры сгруппируют в квадрат.

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Источник: aliexpress