Отдали старую раскладушку, забрали Galaxy Z Flip 3

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Запущена программа, где при покупке нового гибкого смартфона дадут скидку, если принести старую раскладушку

Шаг за шагом Samsung совершенствует складные устройства и очередной выставкой достижений станет августовский ивент Unpacked, где компания представит два складных смартфона, среди которых будет раскладушка Galaxy Z Flip 3. Она обещает быть популярнее того же Galaxy Z Fold 3, а все по причине более доступной цены. Но все равно — дешевой она не будет.

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Но Samsung предлагает немного сэкономить и способ достаточно оригинальный. Она проведет промо-акцию Flip Your Flip в рамках которой можно сдать старую раскладушку и получить скидку на новый складной смартфон в размере $125. Это достаточно щедро со стороны Samsung по такой цене скупать неликвид. Для сравнения, тот же Galaxy S9 Plus по программе обмена компания принимает за аналогичную сумму средств, а за iPhone X пользователь может выручить $175.









Но предложение актуально только для рынка США и само устройство должно соответствовать ряду требований, включая то, что оно должно быть работоспособным и при этом иметь достаточно презентабельный внешний вид, исключая наличие трещин, множественных царапин и вмятин.

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О Galaxy Z Flip 3 известно, что он предложит гибкий AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, дополнительный 1,9-дюймовый экран, чип Snapdragon 888 или Snapdragon 870, двойную основную камеру с датчиками по 12 Мп, защиту от воды IP67, беспроводную зарядку на 9 Вт и проводную мощностью 15 Вт.

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Источник: gsmarena