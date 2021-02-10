Датчик Sony IMX709 эксклюзивно для Oppo Reno7

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Семейство Oppo Reno7 будет позиционироваться как селфифоны

25 ноября должна состояться премьера линейки Oppo Reno7, и в сети уже появлялась информация о характеристиках новинок. На первый взгляд ничего эдакого новинки не должны были предложить. Но Oppo все же приготовила сюрприз в Reno7, и он будет касаться фронтальной камеры.

Оказалось, что серия Oppo Reno7 будет первой с новейшим датчиком Sony IMX709 в основе камеры для селфи, который эксклюзивно создан для Oppo и его прозвище «кошачий глаз». Его особенность в том в отличие от обычного датчика RGB, он использует массив RGBW, то есть в дополнение к красному, синему и зеленому предлагается фильтр белого цвета, чтобы сформировать четыре оттенка.

В отличие от традиционных датчиков RGBW, датчик RGBW для Oppo впервые записывает алгоритмы изображения в аппаратное обеспечение датчика и дополняет белые пиксели в традиционное расположение пикселей RGGB. Это позволяет серьезно увеличить количество поглощаемого света при одновременном снижении шума, в результате получаются более яркие и четкие фотографии в темноте.

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Важно и то, что датчик захвата света RGBW также совместим с платформами с несколькими микросхемами, что не только снижает энергопотребление, но и значительно повышает эффективность обработки. Все это по идее должно сделать смартфоны линейки Oppo Reno7 одними из лучших устройств на рынке для поклонников селфи.

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Источник: mydrivers