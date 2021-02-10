Ждем Oppo Car. Названо время появления

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Электромобиль Oppo вначале появится в Индии и уже через пару лет

Кажется, производителям смартфонов стало тесно в своей нише и их взоры устремились в индустрию автомобилестроения. Так, Huawei уже работает над электромобилем в содружестве с Changan Automobile. Собственные автомобильные подразделения и электрокары должны появиться у таких производителей электроники как Foxconn, Realme, Xiaomi и Apple.

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Собственный электрокар создает и компания Oppo. О том, что гаджет на колесах появится у «дочки» BBK, подтвердил известный сетевой информатор Мукул Шарма. Он даже назвал сроки, когда он может появиться и где. По его сведениям, электрокары Oppo выйдут на дороги Индии и произойти это может в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Сейчас нет никаких технических подробностей об электромобиле. Скорее всего, сейчас компания находится только в начале пути и занята поиском партнера, который уже имеет опыт в создании автомобилей. Вряд ли Oppo будет собирать авто своими силами и начнет ударными темпами строить заводы. С большой д

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Источник: gizmochina