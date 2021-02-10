Датчик Sony IMX866 принесет новые возможности для камер смартфонов

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Появились первые подробности о преемнике Sony IMX766

Камера стала едва ли не главным продающим фактором в смартфонах. Вот и стараются производители совершенствовать этот параметр и в этом им помогают производители датчиков изображения. Если Samsung исповедует практику наращивания количества мегапикселей, то Sony предпочитает умеренность и ставку на качество, не задирая разрешение сенсоров.

Похоже, что подход японской компании более эффективен и рационален, ведь ее датчики превалируют в камерофонах. Известно, что готовится к выходу датчик Sony IMX8000 на 50 Мп, который имеет все шансы дебютировать в Xiaomi 12 Ultra. Но на этом сюрпризы не закончатся. Известный сетевой информатор Digital Chat Station предсказывает появление Sony IMX866 и Sony IMX900.

Sony IMX866 станет преемником популярного Sony IMX766. Это будет RGBW-датчик разрешением 50-мегапикселей. Его формат составит 16:11, а размер сенсора 1/1,49ʺ. Из любопытного в SonyIMX866 то, что здесь реализуют «технологию двойного кадра». Сенсор поддерживает формат 16:11 для видео с размером сенсора 1/1,49 дюйма, а кадрирование 4:3 для фото — 1/1,56 дюйма. Обещаны также улучшенные показатели по светоулавливанию.

Будет ли от этих трансформаций какой-то толк, можно будет судить только после выхода смартфона с новым сенсором на борту. Ожидается, что пионером станет какая-то модель семейства Vivo X80.

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Источник: sparronews