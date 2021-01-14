Датчики изображения Samsung подорожали

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Samsung подняла цены на 40% на сенсоры для мобильных камер

В последнее время Samsung делает уверенные шаги в направлении создания и выпуска датчиков изображения для мобильных камер со сверхвысоким разрешением. Именно благодаря ей на рынке появились смартфоны, оснащенные 108 Мп камерами, а в этом году должны представить сенсор разрешением 200-мегапикселей.

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Похоже, на фоне все возрастающего спроса на датчики изображения Samsung решила немного подзаработать. Пришло сообщение, что цены на сенсоры южнокорейского гиганта выросли в среднем на 40%. В плане пересмотра ценовой политики Samsung не одинока и прочие производители сенсоров также подняли цены на них в среднем на 20%. Все это приведет и к удорожанию мобильников.

Также источники сообщают, что Samsung увеличила заказ на продукцию, созданную с применением 28-нанометровой технологии. Но производственных мощностей явно не хватает на то, чтобы удовлетворить возросший спрос. Поэтому южнокорейский гигант инвестирует в приобретение оборудования, которое передаст на нужды тайваньского производителя микроэлектроники United Microelectronics Corporation (UMC) для производства 28-нм цифровых процессоров обработки изображений. Но окончательное решение еще не принято, стороны обсуждают условия сотрудничества.

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Источник: ithome