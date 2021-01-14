Samsung открыто подтвердила желание встраивать камеры под дисплеем

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Промо-ролик Samsung демонстрирует подэкранную камеру, но не в смартфоне

Ушедший 2020 год оказался довольно вялым по части технологических прорывов, только постепенное развитие тех идей, которые были заложены ранее. К числу разочарований стоит отнести то, что производители так и не научились отправлять фронтальные камеры под дисплей, продолжив «сверлить» вырезы под селфи-модули.

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Словить большую волну хайпа на этой теме попыталась ZTE с ее Axon 20 5G, но попытка оказалась неудачной и только показала всем, что технология еще сырая и требует основательной доработки. Но все же есть шанс, что мы стоим на пороге повального внедрения подэкранных камер и в числе новаторов вполне может оказаться Samsung.

О том, что южнокорейский гигант работает над таким решением, говорили еще пару лет назад. Похоже, работы уже вышли на финальный этап и Samsung готова удивлять. Правда, технологию подэкранной камеры сначала обкатают на ноутбуках, а уже потом предложат в смартфонах.

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Подразделение Samsung Display выложила ролик, демонстрирующий камеру под дисплеем в ноутбуке. Но основной акцент делается на том, что корейцам удалось создать самую легкую и тонкую OLED-панель для ноутбуков. Нет никакой конкретики, как скоро компания планирует выпустить такой лэптоп. Возможно, на сегодняшнем мероприятии Galaxy Unpacked 2021 компания расскажет что-то о перспективах внедрения подэкранных камер.

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Источник: youtube