Анонс Samsung Galaxy A32: новый дизайн, емкая батарейка, экономия на экране и камере

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Компромиссный Samsung Galaxy A32 представили по-тихому

Сегодня, 14 января состоится главная презентация первого месяца 2021 года — анонс флагманской серии Samsung Galaxy S21. Но за день до премьеры одних из главных своих смартфонов компания представила Samsung Galaxy A32. Продукт не премиальный, но ставки на него поставлены большие. Новинка предлагает поддержку сетей пятого поколения и Samsung надеется, что ей удастся навязать конкурентную борьбу китайским «середнякам» с поддержкой 5G.

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В Европе Samsung Galaxy A32 появится в продаже 12 февраля, и его покупка обойдется в 280 евро. За эту сумму пользователь получает «смартфон, оформленный в совершенно новом культовом дизайне с мягкими краями, с минимальным корпусом камеры и бесшовной задней панелью, что позволяет серии Galaxy A выглядеть современно». Вот так компания отзывает об экстерьере новинки.

Внутри всего этого «великолепия» стоит восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,0 ГГц (предположительно, Dimensity 720), 4/6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 128 Гб и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Обладает Samsung Galaxy A32 селфи-модулем на 13 Мп со светосилой f/2.2, основной камерой 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ультраширик) + 5 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

В активе устройства 6,5-дюймовый экран разрешением HD+, зарядка мощностью 15 Вт, слот для карт microSD до 1 ТБ, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка Dolby Atmos.

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Источник: samsung