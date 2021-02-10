Даже разработчики MIUI «сбежали» на iPhone? Ответ Xiaomi

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iPhone действительно есть у целого ряда сотрудников Xiaomi, но их меньшинство

Нам вещают, что патриотизм китайцы впитывают с молоком матери. Поэтому они часто поддерживают бойкот зарубежных производителей из тех стран, которые нанесли оскорбление Китаю. Оскорблением, например, посчитали санкции, которые США ввели против Huawei и на первых порах именно домашний рынок поддержал компанию в трудную минуту. Но постепенно все эти патриотические чувства пошли на спад, и китайский потребитель поспешил в магазины за iPhone.

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Показательными стали продажи ноября, когда в Китае пошли нарасхват «яблочные» смартфоны и самым продаваемым устройством на распродаже 11.11 стал iPhone 13. Что говорить, если сотрудники китайских производителей смартфонов совсем не против того, чтобы пользоваться iPhone. Подобную «неразборчивость» продемонстрировали сотрудники Xiaomi. Причем те, которые работают над созданием фирменной оболочки MIUI.

Обвинения в не патриотизме прозвучали в средствах массовой информации в Китае и стали предметом жарких дискуссий. Даже появилось предположение, что разработчики MIUI хорошо осведомлены об изобилии багов и ошибок в MIUI поэтому предпочитают аппараты со стабильным софтом. Накал страстей был настолько высок, что глава подразделения по разработке MIUI Джин Фань решил прокомментировать ситуацию.

Топ-менеджер Xiaomi четко дал понять, что компания толерантна и проявляет демократизм, не требуя от сотрудников пользоваться исключительно смартфонами Xiaomi. Несмотря на предоставленную свободу выбора, по словам Джин Фань, почти 95% сотрудников владеют смартфонами компании, а оставшиеся несколько процентов, в основном пользуются iPhone. Если говорить о сотрудниках, занятых разработкой MIUI, то только каждый десятый владеет iPhone.

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Сам топ-менеджер Xiaomi отдает предпочтение смартфонам компании и последние девять лет пользуется исключительно ими. Последнее его приобретение — Xiaomi Civi. Один из сотрудников компании на форуме также заявил, что не использовать в повседневной жизни ее аппараты глупо. Все дело в том, что создана экосистема, существовать в которой комфортно. Есть целый ряд интеграций, облегчающих жизнь сотрудников. К числу таких важных вещей он причислил банковские карты, рабочие карты и карты питания, электронные ключи от автомобиля, карты общественного транспорта, систему умный дом и прочие.

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Источник: gizchina