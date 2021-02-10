Дебютировал Samsung Galaxy F22

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В Индии представили Samsung Galaxy F22 с 90-Гц AMOLED-панелью, емкой батарейкой и 5 камерами

Сегодня состоялась премьера Samsung Galaxy F22. Это четвертый смартфон F-серии от компании в Индии. В его активе AMOLED-дисплей, емкий аккумулятор и квадрокамера на тыльной стороне. Ожидается, что новинка будет конкурировать на индийском рынке с Poco M3 Pro и Realme 8 5G.

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Samsung Galaxy F22 получил 6,4-дюймовый экран разрешением HD+ (1600х720 точек) с частотой обновления 90 Гц. Защищает экран закаленное стекло Gorilla Glass 5. В качестве процессора используется восьмиядерный чип Helio G80 с пиковой частотой 2,0 ГГц и видеоускорителем Mali-G52.

Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy F22 составило 13-мегапикселей и в основной камере предложили набор из четырех датчиков 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (анализ глубины) + 2 Мп (макросъемка). Питает новинку батарейка на 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт, но в комплекте со смартфоном идет адаптер мощностью 15 Вт.

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Смартфон предлагает 4/6 Гб оперативной памяти, 64/128 Гб постоянной и оболочку OneUI 3.0 на базе Android 11. Обладает Samsung Galaxy F22 портом USB Type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, поддержкой Bluetooth 5 и Wi-Fi 5. За младшую версию с 4/64 Гб памяти запросили $168, а вариант с 8/128 Гб стоит $195. В магазинах новинка появится 13 июля и на старте продаж базовую модификацию будут предлагать со скидкой $14.

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Источник: mysmartprice