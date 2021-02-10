Дефицит чипов может спровоцировать наплыв контрафакта

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Аналитики считают, что нехватка микросхем может стать причиной того, что производители начнут приобретать комплектующие низкого качества

Не секрет, что производители смартфонов и прочей электроники испытывают дефицит чипов, а также прочих комплектующих. Нехватка процессоров чревата не только отложенными релизами и ростом цен, есть риск и других негативных последствий. Такими, например, как увеличение контрафактной или некачественной продукции.

Ряд экспертов говорят о том, что в ситуации, когда спрос превышает предложения — это только вопрос времени, когда рынок будет наводнен полупроводниковой продукцией, которая «сойдет» за подлинную, но на самом деле является подделкой. Велик риск того, что производители электроники в попытке покрыть нехватку компонентов начнут заказывать их не у самых надежных и проверенных поставщиков.

«Если на следующей неделе вам понадобится 5 000 деталей или ваша линия остановится, вы окажетесь в ситуации вынужденной покупки и ослабите бдительность», - сказал Диганта Дас, исследователь контрафактной электроники в Центре продвинутой жизни Cycle Engineering (CALCE). «Вы не будете соблюдать свои правила проверки поставщика или прохождения процессов тестирования. Это может стать большой проблемой».

В этой ситуации важно, чтобы компании в погоне за тем, чтобы загрузить конвейер, не забывали об осторожности и необходимости тщательной проверки компонентов. Переход на комплектующие классом ниже, чреват появлением уязвимостей и может нанести непоправимый вред безопасности устройств.

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Источник: zdnet