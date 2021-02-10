Последние подробности о геймерском смартфоне Redmi

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Игрофон Redmi будет следовать принципу «мощно и недорого»

Redmi решила сделать некий вызов самой себе и конкурентам в сфере мобильного гейминга. «Дочка» Xiaomi решила выпустить игровой смартфон и его премьера состоится до конца апреля. Новинка не станет полигоном для обкатки новейших технологий, это будет достаточно мощный смартфон за недорого и вполне пригодный для комфортного игрового процесса на нем.

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Судя по последним сведениям, новинка получит OLED-экран Samsung E4 с частотой обновления 144 Гц и круглым отверстием по центру верхней части для селфи-камеры. Питать его станет аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Игровую направленность смартфона будут выдавать выдвижные триггеры аналогичные тем, что предлагают игровые Black Shark.

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Главная ставка делается на чип Dimensity 1200, которому и предстоит вывозить самые тяжелые игры. Это 6-нанометровый процессор, обладающий 8 ядрами, сгруппированными по схеме «1+3+4», где первый кластер занимает одно высокопроизводительное ядро Cortex-A78, разогнанное до частоты 3,0 ГГц. Оставшиеся два блока отведены под трио ядер Cortex-A78 с пиковой частотой 2,6 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. За обработку графики отвечает ускоритель Mali-G77 MC9.

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И уже по традиции компания предпочтет демпинг цен. Глава компании заявил, что «мы будем следовать миссии бренда предлагать максимальную рентабельность и приемлемую цену, чтобы пользователи получили профессиональные игровые возможности и оценили их чистую стоимость». Вполне вероятно, что уже на следующей неделе компания объявит точную дату анонса игрофона Redmi.

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Источник: mydrivers