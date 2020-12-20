День рождение Blackview: распродажа устройств компании

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Семилетие Blackview — отличный повод приобрести продукты компании по сниженной цене. По случаю собственного дня рождения компания решила устроить распродажу своих продуктов. Если вы среди тех, кто хотел бы что-то приобрести себе из портфолио этого бренда, сейчас наступило время, чтобы это сделать.

В числе смартфонов, участвующих в распродаже защищенный Blackview BL6000 Pro с поддержкой сетей 5G. В арсенале устройства корпус с классом защиты IP68/IP69K, 8 Гб оперативки и 256 Гб постоянной памяти, аккумулятор на 5280 мАч и тройная основная камера с 48 Мп датчиком от Sony.

Для поклонников устройств начального уровня предлагается Blackview A80 Plus, построенный на базе Helio A25 с 4 Гб оперативки и флеш-накопителем на 64 Гб. Имеется дисплей диагональю 6,49 дюйма разрешением HD+ и квадрокамера, где ключевой сенсор на 13 Мп.

Есть в портфолио бренда и планшет Blackview Tab 8E, обладающий батарейкой на 6800 мАч, 10,1-дюймовым экраном разрешением FullHD+, 3/32 Гб памяти, поддержкой Wi-Fi, камерой на 13 Мп и операционной системой Android 10.

Возможно вашим выбором станут беспроводные наушники AirBuds 1, внутри которых скрываются 8 мм драйверы. Заявленное время автономной работы составляет 20 часов, есть голосовой помощник и модуль Bluetooth 5.0. Можно прикупить фитнес часы Blackview R3 Pro с пульсометром, смартфон Blackview BV4900 Pro, который отдают со скидкой 50%. На 38% снизили ценник на BV6300 Pro и на 35% — BV9900E.

Продукты Blackview



