Десятка самых продаваемых смартфонов в мире

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Аналитики назвали топ-10 самых популярных смартфонов 2020 года

Практически постоянно разгораются споры, кто из производителей молодец и продает больше всего смартфонов, а кто аутсайдер и пасет задних. Одни утверждают, что лидирует Apple, другие отдают свой голос Samsung, а кто-то отчаянно «топит» за Xiaomi. А кто на самом деле в лидерах и чьи смартфоны разметают с полок, рассказали аналитики Omdia, опубликовавшие отчет о десяти самых продаваемых смартфонах по итогам 2020 года.

Сразу спойлер: модели всех трех названых компаний попали в топ-10 и больше никаких «засланных казачков» от других производителей в рейтинге нет. Ключевой вывод от табеля рангов — Apple по-прежнему на коне и ее модели весьма охотно раскупают, позволив им занять половину рейтинга. Тройка лидеров полностью состоит из «яблочных» смартфонов: iPhone 11, iPhone SE 2020 и iPhone 12.

По итогам прошлого года Apple удалось реализовать 64,8 млн iPhone 11 и это в 2,5 раза больше, чем было продано iPhone оказавшихся на второй и третьей позициях хит парада пользовательских симпатий. Следом за «яблочной» тройкой следуют три аппарата от Samsung: Galaxy A51 (23,2 млн), Galaxy A21s (19,4 млн) и Galaxy А01 (16,9 млн). Интересно что среднего уровня Galaxy A51 было продано практически столько же, сколько и премиального iPhone 12.

На седьмом месте оказался iPhone 12 Pro Max (16,8 млн), восьмым идет Galaxy A11 (15,3 млн) и девятую строчку сумел отхватить Redmi Note 9 Pro (15 млн), ставший единственным представителем устройств из Китая.

Несмотря на весь скепсис и не радужные пророчества прочих аналитиков по части спроса на iPhone 12 mini, ребята из Omdia пришли к выводу, что он достоин попадания в десятку самых популярных смартфонов и с результатом 14,5 млн проданных экземпляров он оказался на десятом месте. И судя по этому отчету он отнюдь не аутсайдер в линейки iPhone 12. Хуже продается iPhone 12 Pro, которому не нашлось места в хит параде.

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Источник: mydrivers