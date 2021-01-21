iPhone 12 mini не в фаворе: производство компакта сокращают

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Произошла смена приоритетов. Производство iPhone 12 mini сокращают, а iPhone 12 Pro — увеличивают

Когда весной прошлого года Apple представила линейку iPhone 12, было немало тех, кто посчитал, что звездой и хитом продаж должен стать iPhone 12 mini. И почему бы и нет? Мощный, компактный и самый доступный среди всех дебютантов. Но реальность показала, что поклонников производительных, небольших по размерам и все же дорогих смартфонов не так уж и много.

Вслед за отчетами аналитиков о плохом спросе на iPhone 12 mini, подоспела информация, что Apple снижает производство компактного флагмана. Количество выпускаемых компактов снижено на 2 млн единиц. Высвободившиеся мощности будут задействованы в создании iPhone 12 Pro, который оказался в дефиците из-за высокого спроса.

Похоже, что и сама Apple не ожидала, что iPhone 12 mini так прохладно примут и сборщики наштамповали новинку в избытке. На складах ее скопилось более чем достаточно, тогда как iPhone 12 Pro не хватает, потребителям приходиться ждать смартфон.

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В чем же причина неудачи iPhone 12 mini? Основных две. Во-первых, сбросили в цене iPhone 11 и даже iPhone SE 2020, которые все еще популярны у пользователей. А во–вторых, «дорогу перешел» iPhone 12. Пользователи предпочли немного переплатить, но получить в свое пользование смартфон с чуть большим дисплеем, чем у мини-версии.

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Источник: macrumors