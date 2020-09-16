Детали о Realme Narzo 20: чип от MediaTek и емкая батарейка

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Realme Narzo 20 получит чип Helio G85, аккумулятор на 6000 мАч и анонс уже на следующей неделе

Только в мае нынешнего года дебютировали смартфоны из новой линейки Narzo 10, а Realme уже готовится представить преемников — серию Narzo 20. Анонс состоится 21 сентября и есть предположение, что помимо базовой версии устройства компания также может представить Narzo 20 Pro и Narzo 20A.

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В числе улучшений по сравнению с предшественниками называют смену процессоров и наращивание емкости аккумуляторов. Так, Narzo 20 должен получить чип Helio G85 и батарейку на 6000 мАч. В плане мощности быстрой зарядки все оставили без изменений — 18 Вт. Процессор Helio G85 является лишь разогнанной версией Helio G80, где добавили чуть мощности графическому чипу.

Основная камера должна быть трехкомпонентной и в качестве главного может выступать датчик разрешением 48-мегапикселей. Напомним, что Narzo 10 обладает системой модулей 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Есть вероятность, что в плане камеры каких-то кардинальных преобразований не произойдет.

Realme Narzo 10 и Narzo 10A

Для тех же, кто хотел бы в исполнении Realme что-то помощнее, компания готовит сюрприз. В частности, сегодня она подтвердила, что работает над устройством с 5-нм чипом. О каком процессоре идет речь, Realme не говорит. Но не нужно быть пророком, чтобы понять, что это Snapdragon 875. Похоже, что компания замахнулась на то, чтобы оказаться в числе первопроходцев флагманов с топовым чипом Qualcomm. Но анонс в любом случае состоится только в следующем году.

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Источники: gizmochina, gizmochina